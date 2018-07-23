KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker , 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şeker mesajında, basının milletin gözü, kulağı, sesi ve düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez en önemli kurumlarından birisi olduğunu belirtti.

Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getiren özgür basının, demokratik toplum düzeninin ve demokrasilerin en büyük güvencesi olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Değerli basın çalışanlarımız her türlü olumsuz koşullara rağmen gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir fedakarlıkla görevlerini ifa ederek, sağlıklı kamuoyu oluşmasına, halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadırlar. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim. Ayrıca görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden tüm basın mensuplarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum."