ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Boz mesajında, zor şartlar altında özveriyle çalışan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Medya ve haber etiği çerçevesinde yapılan haberlerin demokrasi gelişimi açısından önemli olduğunu dile getiren Boz, şunları kaydetti:

"Farklı seslere, görüşlere açık olan Çankırı Belediyesi, bir haber kaynağının tüm muhataplarına sorularak görüşlerinin alınması önceliği ile her zaman basın özgürlüğünü desteklemektedir. Şeffaf ve demokratik bir toplum hedefinde basının üstlendiği misyon yüksektir. Bu duygu ve düşüncelerle üstlendikleri sorumlulukların bilinci ile şehrimizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygı ile anıyor tüm basın camiasına selam ve sevgilerimi iletiyorum."