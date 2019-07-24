KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolak, mesajında, medya sektörünün demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasında iletişimin sağlanması gibi önemli bir görev ve sorumluluğu da üstlenmektedir. Görevlerini özveriyle yerine getiren, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."