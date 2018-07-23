KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, halkın bilgilendirilmesinde ve farklı düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir yere sahip olan basın kuruluşlarının, emeklerinin çok fazla olduğunu belirtti.

Basının, toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesinin, demokrasinin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Medyanın gücünü ve birleştirici yönünü 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşadığımız olaylarda daha iyi gördüğümüzü düşünüyorum. Bu gecede tüm engellemelere rağmen basın kuruluşlarımızın halkımızı yaşanan gelişmelerden anında bilgilendirmesi, milletimizin meydanlara çıkarak hainlere karşı bir araya gelmesini sağlamış ve darbeciler kötü emellerine ulaşamamışlardır. Basınımız, darbeciler karşısındaki basiretli duruşuyla demokrasimizin teminatı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle günün her saatinde haber peşinde koşan ve görevini özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."