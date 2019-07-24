KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının toplumda önemli ve bir o kadar da zorlu bir görevi icra ettiklerini belirten Başkan Ertaş, gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirme, doğru haberi ulaştırma noktasında öz veriyle çalışan basın mensuplarının bayramını kutladı.

Başkan Ertaş, mesajının devamında şunlara yer verdi;

"Demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bir haber akışı ile yaşadığımız bölgedeki ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında iletişim teknolojisinin de sunduğu imkanlardan yararlanarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamaktadır. Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ile kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın özveri içerisinde yerine getirdiği görevleri bundan sonra da aynı duyarlılıkla sürdüreceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, mesai kavramı gözetmeksizin, günün her saatinde fedakarca çalışan, halkı doğru bilgilerle aydınlatan ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarımızı tebrik eder, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım."