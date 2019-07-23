NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan doğru, ilkeli ve objektif bir şekilde kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Basının ahlak kuralları içerisinde meslek etiğine bağlı kalarak vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi de yaptığını aktaran Şimşek, "Ulusal basının yanında, ilimiz ve bölgemizde yaşanan olay ve gelişmelerden bilgi sahibi olmamızı, şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da kamuoyunu bilgilendirme adına gece gündüz demeden yapmış oldukları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Tüm basın mensuplarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman doğru, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ilkeli ve objektif yaklaşımları ile gerçekleri kaleme alan, görüntüleyerek ana tanıklık eden, kamuoyunu gerçeklerle en hızlı şekilde bilgilendiren basın yayın organlarının her zaman demokrasiye birlik ve beraberliğe sahip çıkarak üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirdiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basın, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi iletişim özgürlüğü ile mümkündür. Şüphesiz iletişim özgürlüğü, şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarındandır. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyerek, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyor, tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."