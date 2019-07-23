KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak gazete, televizyon, radyo ve internet alanındaki etkinliğini artıran basın kuruluşlarının, yaşanan gelişmelere herkesin ulaşmasını sağladığını belirtti.

Basın kuruluşlarının halkın beklentilerine ve hassasiyetlerine dikkat ederek yayın yapmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Akın, meslek ilkeleri doğrultusunda, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, doğru ve tarafsız şekilde yayın yapılmasının önem taşıdığını aktardı.

Basının, demokrasinin yaşaması ve gelişmesi noktasındaki öneminin yakın zamanda yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde daha iyi görüldüğünü belirten Akın, şunları kaydetti:

"İlimizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarımız da daha yaşanabilir bir Kırşehir için bizlere her zaman fikirleri ile destek olmaktadır. Kentin tanıtılması, vatandaşlarımızın görüş ve taleplerinin idarecilere duyurulması, kamu kurumlarıyla ilgili bilgi ve haberlerin halkımıza iletilmesi, şehrimize ait sorunların dile getirilerek uygun bir zeminde tartışılması ve çözüme kavuşturulması noktasındaki çalışmaları bizler için çok kıymetlidir. Tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."