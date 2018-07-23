KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy mesajında, ulusal ve yerel basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu dile getiren Gülsoy, ülkenin ve şehrin gelişimi, halkın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Gülsoy, kamu adına gerçekleri araştırarak, doğru ve gerçek haberlerle halkı aydınlatan ve bu amaç doğrultusunda fedakarca çalışan basın mensuplarının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinciyle tarafsız bir anlayışla, zor şartlar altında hatta zaman zaman canını da tehlikeye atarak canla başla çalışan başta ilimiz basını olmak üzere tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla gerçekleştireceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum."

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç da basının kamuoyu oluşturma ve kanaat yayma gücüyle çok önemli fonksiyonları yerine getirdiğini ve demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Güçlü ve özgür basının, demokrasinin gelişmesine ve özgürlüklerin genişlemesine katkı sağlayacağına dikkati çeken Büyükkılıç, Türk basınında 110 yıl önce kaldırılan sansürle özgür düşüncenin gelişme imkanı bulduğunu kaydetti.