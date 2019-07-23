SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, halkın etkili ve güçlü sesi olan basının, gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması ve yönlendirilmesi gibi önemli görev ve sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Bireyin yöresel yaşamındaki en büyük yardımcısı ve başvuru kaynağının basın olduğuna dikkat çeken Vali Ayan, şunları kaydetti:

"Yerel medyamızın otokontrol mekanizmasını iyi çalıştırarak, daha iyiye doğru meslek ahlakından ödün vermeden yayın yapması, bulundukları yörenin huzuru ve gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. İlimiz basınının geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu konulara karşı hassasiyetle yaklaşacağını, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, güzel dilimizi doğru kullanarak, kişisel hak ve özgürlüklere, özel yaşama saygılı, basın meslek ahlakı çerçevesinde yayın yapacağına inanıyorum. Sivas Kongresi’nin 100. yılında bizlerle ortak hareket eden, ilimizde planlanan, yapımı devam eden ve hizmete açılan yatırımlar konusunda kamuoyunu aydınlatmak için büyük fedakarlıklarla mesleğini yapan, Sivas ile ilgili gelişmeleri gerek Sivas gündemine gerekse ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan yazılı ve görsel medyamıza içten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde yazılı, görsel ve işitsel yayın yapan basın kuruluşlarına, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diler, değerli basın mensuplarımızın basın bayramını kutlarım."