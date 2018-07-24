KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, gazetecilerin ve basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden birinin kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan, aynı zamanda kişisel hak ve özgürlüklere saygıyı koruyan basının, özgür ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Yerel ve ulusal tüm basın kuruluşları, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin görev almaktadır. Basın mensuplarımızın mesleklerini ilke ve etik değerleri gözeterek yerine getirmesi, kamu düzeni, milletin, ülkenin menfaatleri için hareket etmeleri gereklidir. Kırşehir'de ve ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan tüm basın çalışanlarının basın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Bahçeci de basın kuruluşlarının evrensel normlardan taviz vermeden, sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Anayasanın, kanunların ve evrensel hukuk normlarının belirlediği ölçüler içerisinde, kişisel hak ve özgürlüklerle, milli menfaatleri temel alarak, özgürlük, tarafsızlık ve objektiflikten taviz vermeden çalışan bir basının önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Bahçeci, şunları belirtti:

"İlerleyen, teknolojiyi en etkin şekilde kullanan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarımız, yaptıkları haberlerle toplumun geniş bir kesimini etkilemektedir. Basın mensuplarının kişilerin özel hayatlarına ve kişilik haklarına azami titizlik göstermeleri, tüm bunları yaparken de özgür, tarafsız ve objektif olmaları kamu düzeninin ve meslek etiğinin gerektirdiği değerleri de göz ardı etmemeleri gerekir."

Demir ise haber alma ve toplumu bilgilendirme gibi temel görevlerinin yanı sıra basının, farklı görüşlerin dile getirilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında, vatandaş ve devlet arasındaki iletişimin sağlanmasında da büyük bir güce sahip olduğunu hatırlattı.

Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine de katkı sağladığını kaydeden Demir, olaylardan ve gelişmelerden haberdar olunmasını sağlayan basın mensuplarına meslek hayatlarında başarılar diledi.