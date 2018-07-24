ESKİŞEHİR (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını gözardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan başta Eskişehir'deki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."