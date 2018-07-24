SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız mesajında, basının haber ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basının, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Görevini bu anlayışla, fedakarlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitemizdeki faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında etkin bir rol üstlenen, demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."

