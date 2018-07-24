NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, basının toplumsal değerlere saygılı, vatandaşların doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığı ve demokrasinin gelişmişine önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı, vatandaşlarımızla, devletimiz arasındaki iletişimi sağlaması ile şehrimizin gerek sosyal, gerekse kültürel ve ekonomik gelişiminde etkin rol üstlenen yerel basınımızın da büyük bir özveriyle sürdürdükleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte ilimizin de kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inancım tamdır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Belediye Başkanı Rifat Özkan da basının çağdaş demokrasilerde iletişimin en güçlü araçlarından olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"İlimizde ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ise demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birisinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu aktararak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.