SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşçı, mesajında, 21. yüzyılın Türkiye'sinde basın ve yayın organlarının vatandaşların doğru ve hızlı bilgiye ulaşması noktasında son derece önemli kuruluşlar olduğunu belirtti.

Gazetecilerin önemli görevler yaptığını vurgulayan Savaşçı, "Onların ifa ettikleri görevler neticesinde vatandaşlarımız, ülke ve dünya gerçekleriyle hızlı bir şekilde buluşmakta, en doğru ve güncel bilgilerle donanmaktadır. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk basını hızlı ve tarafsız bilgi aktarma görevini layıkıyla yerine getirmiş, hain kalkışmanın başladığı ilk andan itibaren devlet büyüklerimizden gelen çağrıları vatandaşlarımıza hızlı şekilde aktararak ülkemizi bölmeyi hedefleyen dış güçlere fırsat vermemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, demokratik sistemin yapı taşlarından biri olan basının özgür ve bağımsız olması gerektiğini belirterek, hızlı, tarafsız, objektif habercilik anlayışıyla görevini yerine getiren basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutladı.