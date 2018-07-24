KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Meral, mesajında, gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden birisinin de ifade ve haber alma özgürlüğü olduğunu belirtti.

Bu bakımdan sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının, basın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini ifade eden Meral, kamu yararını gözeterek vatandaşların yalnızca gerçeği öğrenmesine çalışan ve bu işi yaparken gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uyan bir habercilik anlayışının toplumsal bilincin ve demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Basın çalışanlarının kendi kurum ve mesleklerine olduğu kadar topluma karşı da sorumlulukları olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Hiçbir şart ve durumda bu sorumluluklar unutulmamalıdır. Tarafsız, güçlü ve sorumluluk alan bir yerel basının da sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ilimizin kalkınmasında büyük rol oynayacağı açıktır. Bu anlayışa sahip çıkarak özveri içerisinde gayret gösteren yerel basın temsilcilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünde, ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarı ve esenlikler diliyorum."