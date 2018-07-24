KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan mesajında, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın mensuplarının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden birisi olduğunu belirtti.

Görevini bu anlayış ve fedakarlıkla yürüten değerli basın mensuplarının, her türlü övgü ve takdiri hak ettiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

" Özellikle 15 Temmuz ve sonrası yaşadığımız süreçte, halkın milli iradesine zincir vurulmak istenen hain darbe girişimine karşı verdikleri mücadeleden ve dik duruşlarından ötürü övgüyü hak etmiştir. Karaman Belediyesi olarak, basın mensubu ve bu işe gönül vermiş arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı belirtiyor; bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensubu arkadaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."