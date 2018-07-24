KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınkaya mesajında, 24 Temmuz'un Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bu günün Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlandığını ifade eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Basın dünyasında çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, zaman zaman ise canını da tehlikeye atarak gerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde ülkemizde basın önemli bir konumda bulunuyor. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkıları bulunuyor. Tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını diliyor ve bu önemli günü en içten dileklerimle kutluyorum."