KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.



Vali Meral mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.



Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak, bireylerin haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en başında basının geldiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için basın mensuplarının göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor, görev ve sorumlulukları ile kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle 24 Temmuz Basın Bayramı'nın yıl dönümünde gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajans temsilcilerimiz ve tüm basın çalışanlarının bayramını kutluyor, basın mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."



