24 Ocak 2022 Pazartesi ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

24 Ocak 2022 Pazartesi ATV yayın akışı

08: 00İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kalp Yarası 28.Bölüm

00: 20 Bir Zamanlar Çukurova 120.Bölüm

03: 05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 20 Bir Zamanlar Çukurova

Kalp Yarası 28.Bölüm "Yaman suçlu değil bence"

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.