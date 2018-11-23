24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, emek, fedakarlık, hoşgörü isteyen ve gücünü sevgiden alan öğretmenlik mesleğinin, saygınlığı en yüksek mesleklerin başında geldiğini ifade etti.

Sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesinde büyük özveri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren kıymetli öğretmenlerin herkesin gönlünde müstesna bir yer tuttuğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözlerinde haklı yerini bulan, ilim ve irfan ordusunun vazgeçilmez unsuru, her alanda yeniliği savunup gerçekleri anlatan, milli ve manevi değerlerimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, aynı zamanda geleceğimizin mimarı da olan değerli öğretmenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkan Özkan ise, mesajında, çocukların ve gençlerin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerin, geleceğe yön verdiklerini vurguladı.

Tüm meslek gruplarının öğretmenlerin elinde şekillendiğini kaydeden Özkan, şunları aktardı:

"Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizin geleceği için gayret gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun."