24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, 24 Kasım'ın, çağdaş ve aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyişin yolunu gösteren, eğitimin her alanında bilgi birikimi yüksek nesiller yetiştiren kutsal bir mesleğe sahip olan tüm öğretmenlerin günü olduğunu aktardı.

Eğitim öğretimin, bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesinde, geleceğe güvenle bakmasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İlhan, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirin' sözü ile bir ülkenin geleceği açısından öğretmenlik mesleğinin önemli olduğunu her fırsatta hatırlatmıştır. Kalkınmanın temeli kaliteli ve iyi bir eğitim öğretimden geçmektedir. Ülkenin bugün içinde bulunduğu durumlara bakacak olursak değil kalkınmanın temelini oluşturan unsurlar, verimli bir eğitimden söz etmek dahi mümkün değildir. Çağdaş, aydın ve modern bir nesil, modern bilim ve teknolojinin getirdiklerinin ışığında eğitimi öğretimi ileriye taşıyacak olan tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bahçeci ise, mesajında, öğretmenlerin tüm insanlığa yön verecek kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini hatırlatarak, öğretmenlerin insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlar olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, öğretmenleri sayesinden geleceğindeki hedeflere ulaşacağını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları öğretmenlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz."