ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bugünün eğitimcilerin, öğretmenlerin günü olduğunu hatırlattı.

Öğretmenlik mesleğini ifa etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Öztürk, "İlimizde bizlere emanet edilen, 31 bin 152 evladımızın geleceğine yön vermenin sorumluluğunu, mesuliyetini, vebalini üzerimizde taşıdığımızın bilincindeyiz. Altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa, gençlik cevheri de öğretmenlerimizin elinde dikkat, sabır, fedakarlık, incelik, emek ve göz nuruyla kıymet biçilmez bir mücevhere dönüşmektedir." dedi.

İyi ve nitelikli yetişmiş bireylerin ömrü boyunca bulunduğu topraklara zenginlik kattığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Toplumsal gelişimin hız kazanması, her şeyden önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin gayretlerine bağlıdır. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik, dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler arasında yer alır. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır. Bunun içindir ki milletimiz saygı ve sevgide anne-babadan sonra ilk sırayı öğretmenlerimize vermiştir. Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, oratoryo yapıldı. Emekli olan öğretmenlere ve yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri verildi.