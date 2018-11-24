SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler onuruna program düzenlendi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yüksel, Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Yüksel, ülkenin geleceğine öğretmenlerin şekil verdiğini ve büyük emek harcadığını aktararak, "Ülkemizin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Sadece bugünlerde değil, her gün anmak, hatırlamak, saygı ve sevgimizi her daim göstermek başlıca görevimiz olmalıdır." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da etkinliğin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.