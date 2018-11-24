SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Suşehri ilçesinde Hükümet Konağı önünde başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Vekili Çağlar Partal, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Öğretmenlerin fikir ve önerilerine her zaman ihtiyaçları olduğunu belirten Partal, onlardan motivasyonlarını kaybetmemelerini istedi.

Öğrencilerin hazırlanan oratoryo gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, meleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etti.

Daha sonra okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öte yandan Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesinde düzenlenen programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehmi Kılıçkaya, Mehmet Bilgiç, Murat Kalkan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



- Ulaş

Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Milli Eğitim Müdürü Gül, törene katılan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Törene, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



