KIRŞEHİR (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Kırşehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden birinin kuşkusuz öğretmenlik olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi günümüzde de öğretmenlik, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasında önemli role sahiptir. İstikbale güvenle bakan ve bu yolda fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, ülkemiz için daima umut ve dinamizm kaynağısınız. Bu nedenledir ki insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigane kalmayan siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle birliğimizi, dirliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk en başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum."

Törende, öğrenciler tarafından da şiirler okudu.