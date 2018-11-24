KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir, Beyşehir, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Seydişehir'de kutlamalar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Program daha sonra Şaban Cengiz Kültür merkezinde Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Kutlamalara Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal , İlçe Emniyet Müdürü Kasımı Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Siyasi Parti Temsilcileri ,Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Beyşehir

Öğretmenler Günü dolayısıyla Beyşehir'de Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na konmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, Beyşehir Cumhuriyet Savcı Vekili Fatih Metin Şahin, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim camiası mensupları katıldı.

- Karapınar

Karapınar'da 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program Kültür Merkezinde devam etti.



Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.



Öğretmenlerin geleceğin güvencesi öğrencileri geleceğe hazırladıklarını ifade eden Sağdıç, şunları kaydetti:



"Onlar görev yaptıkları sürece zorlu ama insan yetiştirmenin önemli olduğu bu mesleği icra etmenin bilinci içerisindedirler. Özverili ile ilim ordusuna her yıl binlerce fert kazandıran öğretmenlerimiz topluma yön veren kişilerdir. Öğretmenlerimiz geleceğe ışık tutan fedakar insanlardır."



Programa Kaymakam Mustafa Karaca, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ufuk Devam, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Halkapınar

Halkapınar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

Gün dolayısıyla Halkapınar Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar çelenk bıraktı.

Töreninin ardından Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonun da kutlama programı devam etti.

Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar yaptı.

Etkinlik öğrencilerin şiir, şarkı, slayt ve skeç gösterileriyle devam etti.

Programa, Halkapınar Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Belediye Başkanı Fahri Vardar, daire müdürleri, ilçede görev yapan öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.



