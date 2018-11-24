ANKARA (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalara, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Milli Eğitim Müdürü Dursun ve öğretmenlerin yanı sıra çeşitli kurumların yöneticileri katıldı.

Dursun, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirterek, emekli olan öğretmenlere hayırlı yaşamlar, göreve devam eden öğretmenlere ise başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kaplan, bu yıl emekli olan öğretmenlere "Şeref Belgesi" takdim etti.

Etkinlikte daha sonra öğrenciler, şiirler okuyup oratoryo seslendirdi.