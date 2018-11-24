ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçede 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine, Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların yöneticileri ile öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ile çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Vatandaşların da hazır bulunduğu törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardından protokoldekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.