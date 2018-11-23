ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında, vatan toprağının her köşesinde büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle kendilerine emanet edilen çocukların Türkiye'ye faydalı olabilmeleri için çaba sarf eden öğretmenlerin yürüttükleri görevin değerini ölçmenin mümkün olmadığını belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, herkesin şükran borçlu olduğu öğretmenlerin gününü kutlayan Çomaklı, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.