KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü, dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin milletçe öğretmenlere verilen değerin bir ifadesi amacıyla 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını hatırlattı.

Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, büyük sabır ve fedakarlık isteyen, hoşgörülü olmayı gerektiren karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösteren sizlerin taşıdığınız sorumluluğun farkındayız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ordularımızın kazandığı zafer sadece eğitim ordusunun zaferi için zemin hazırlamıştır. Gerçek zaferi, cahilliği yenerek siz kazanacak, siz koruyacaksınız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi ellerinize teslim ediyoruz. Çünkü aklınıza ve vicdanınıza güveniyoruz.' sözlerinde belirttiği gibi sizlerin varlığı ve özverili çalışmaları ile ülke olarak eğitimde büyük bir yol kat edeceğimize inanıyoruz. Sizlerin bilim ve teknolojinin ışığında çocuklarımıza vereceğiniz her eğitim, onlara yeni ufuklar açacağı gibi, benliklerindeki sorumluluk duygusunu ve gayreti de arttıracaktır. Kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum."