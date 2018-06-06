24 Haziran seçimlerine doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, 24 Haziran seçimlerinde en büyük desteği kadınlardan göreceklerine inandıklarını söyledi.

Samancı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beyşehir ilçe merkezinde pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Esnaftan yapılacak seçimlerde destek isteyen Samancı, daha sonra AK Parti Beyşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen programda ilçe hanımlarıyla buluştu.

Samancı, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şu ana kadar AK Parti'nin kadınlardan büyük destek aldığını belirten Samancı, "Bu seçimlerde de kadınlarımızın desteğini en iyi şekilde göreceğiz inşallah. Allah bugünlere tekrar kavuşturmayı nasip eylesin." diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fatih Özboyacı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile ilçe ve kadın teşkilatı mensupları katıldı.