"24 Haziran milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir"

NİĞDE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık söz sizde aziz milletim. 24 Haziran bir parti seçimi değil, özellikle devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünce Niğde'ye yapımına başlanan ve tamamlanan projelerin toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, Niğde'ye yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Eroğlu, bu milleti yok etmek, vatanı ele geçirmek için planlar yapıldığına dikkati çekerek, "Haçlı Seferleri düzenlenmiş, akabinde yeni planlar uygulanıyor. Hatırlayacağınız üzere özellikle bu hain planlardan birisi de 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini bu ülke yaşadı fakat Niğdeli bir kahraman, Ömer Halisdemir orada haini vurarak kendisi de şehit oldu. Özellikle darbenin seyrini değiştiren kahramanlardan birisi. Allah onlardan ve bütün şehitlerimizden gani gani razı olsun. Niğde'nin kahramanı. Bu yüzden sizlerle gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Eroğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ülkeyi işgal girişimi olduğunu vurguladı.

Bunun aynı zamanda Türkiye'yi tamamen yok etme girişimi olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Özellikle milletimizin kahramanlığı gerçekten dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. O bakımdan hakikaten ben de bu milletin bir ferdi olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra bu tür teşebbüsler olmamasını temenni eden Eroğlu, diğer yandan ülkenin önünü kesmek isteyen devletlerin planlarının devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti'yi kapatmak istediler olmadı, Gezi hadiseleriyle ekonomimize darbe vurmak istediler olmadı, 15 Temmuz darbe girişimi de başarılı olmadı. Şimdi Türkiye'nin, yükselen, büyük hedefleri olan bu milletin önünü kesmek için yeni plan uyguladılar. Dediler ki ekonomik olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokalım ama özellikle Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan bunu fark ederek oyunu bozmak üzere seçimleri 24 Haziran'a aldı. Artık söz sizde aziz milletim. 24 Haziran bir parti seçimi değil, özellikle devletimizin bekası milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir."

- "70 sente muhtaç olduğumuz günleri unutmayalım"

Türkiye'nin son yıllarda çok geliştiğini vurgulayan Eroğlu, bu tespiti geçmişle kıyaslama yaparak verdiği örneklerle açıkladı.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"70 sente muhtaç olduğumuz günleri unutmayalım. Özellikle memurların maaşını ödeyebilmek için sadece 500 milyon dolarcık para bulmak için çalmadık kapı bırakılmadı. Uzaydan akaryakıt kuyrukları görüldüğü günleri unutmayalım. Bir IMF memuru geldiği zaman el pençe divan durulduğu günleri unutmayalım. Artık milletimizin başı dik, ekonomi gerçekten güçlü. Şu anda dünyada 17. sıradayız ama satın alma paritesi açısından 13. sıraya yükseldik. Biz büyük bir milletiz. Şanlı bayrağımız var, muhteşem bir tarihimiz var, dolayısıyla 17. ve 13. sırada olmak bize yakışmaz. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız yeni bir hedef koydu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Allah nasip ederse Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bunun için de sizlerden gayret bekliyoruz. İşte 24 Haziran seçimi bilhassa büyük hedeflerin gerçekleşmesi için bir milat olacak, bir kilometre taşı olacaktır."

Daha sonra Eroğlu ve diğer protokol üyeleri, platforma kurulan butona basarak Niğde'de 71 milyon lira bedelle DSİ tarafından inşa edilecek Ulukışla İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin temelini attı, Taşkın Koruma Tesisi'ni hizmete açtı.

Bakan Eroğlu, 10 aileye de gelir getirici tür ve ORKÖY sertifikalarını verdi.

Törenin ardından Eroğlu, meydanda kurulan sofrada vatandaşlarla sahur yaptı.