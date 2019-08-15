KARAMAN (AA) - 24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali başladı.
Karaman'a bağlı Ermenek ilçesindeki Lütfi Elvan Kent Meydanı'nda düzenlenen proğram mehteran gösterisiyle başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu ve CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, etkinliklerin gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Proğram Meydan Mahallesi'nde yaptırılan Şehitler Anıtı'nın açılışıyla sürdü.
Etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sunat ve İsmail Tatlıoğlu, Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.