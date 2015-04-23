23 Nisan’da Mutlu Kaya Rüzgarı

Özel bir televizyon kanalının ses yarışmasında çıktığı ilk haftada yarışmanın jüri üyeleri Sibel Can ve Sertap Erener’in oylarıyla haftanın birincisi seçilen Erganili Mutlu Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ergani ilçesindeki kutlamalarında çıktığı sahnede söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılarla vatandaşların ilgi odağı oldu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında ismini duyuran Mutlu Kaya’nın sahne alacağını duyan vatandaşlar kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Ergani Anıt Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalarda sahne alan miniklerin gösterilerinin ardından sahneye çıkarak Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Mutlu Kaya, vatandaşları coşturdu. Mutlu Kaya ile resim çektiren vatandaşlar, kutlamalar sırasında yağan yağmura aldırış etmeden söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılara eşlik etti.