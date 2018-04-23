23 Nisan'da çocuklara uzay küresi ve teleskop sürprizi

KIRŞEHİR (AA) - Selçuklu Devleti zamanında yapılan ve uzay bilimleri öğretilen Cacabey Medresesi'nin bulunduğu alana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uzay küresi ve teleskop getirilerek, öğrencilere uzayla ilgili bilgi verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliği tarafından organize edilen ve Kırşehir Belediyesince desteklenen etkinlikte Cacabey Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu meydana uzay küresi ve teleskop konuldu.

Okullarındaki törenlerin ardından meydana akın eden öğrenciler, uzay küresinde güneş sistemi, galaksi, kara delik ve uzayla ilgili konularda bilgi edindi.

TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 800 yıl önce uzay bilimlerinin öğretildiği Cacabey Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu Kırşehir'de öğrencilere farklı bir hediye sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Belediyenin de katkısıyla uzay küresini ve teleskobu şehir merkezine getirdiklerini belirten Özdemir, "Uzay küresini ve teleskobu Cacabey Meydresesi ve Camisi yanına kurmak daha anlamlı oldu. TÜGVA olarak her zaman ilmi ve bilimi ön planda tutmaya gayret ediyoruz." dedi.

Eğitim koordinatörü Rıza Kalaycı da "23 Nisan'da çocuklarımıza hediye olarak bir etkinlik yapmak istedik. Uzay küresini getirdik. Çocuklarımızın faydalanması için Cacabey Meydanı'nda sergiliyoruz. Aynı zamanda akşam saatlerinde de teleskopla ayı gözlemleyecekler." diye konuştu.

Çocuklar, uzay küresine yoğun ilgi gösterdi.