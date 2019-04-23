ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince bin çocuk tarafından oluşturulan çocuk korosu 10'uncu yılına özel 23 Nisan konseri verdi.
Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinlikte Çankaya'daki 13 ortaokuldan bin öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro 10'uncu yıla özel şarkılar seslendirdi.
23 Nisan'a özel şarkıların seslendirildiği etkinlikte çocuklarla beraber velilerde şarkılara eşlik etti.
Etkinliğe, TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile çok sayıda vatandaş katıldı.