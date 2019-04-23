23 Nisan'a özel "bin çocuk korosu"

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince bin çocuk tarafından oluşturulan çocuk korosu 10'uncu yılına özel 23 Nisan konseri verdi.Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinlikte Çankaya'daki 13 ortaokuldan bin öğrencinin...