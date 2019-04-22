23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalış, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu tüm dünyaya duyurduğunu bildirdi.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış ve birçok devlet kurmuş Türk milletinin, egemenliğinden hiçbir zaman ödün vermediğini vurgulayan Çalış, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak hem halkın milli mücadele ruhuna güç katmış, hem de 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Kurulduğu günden bugüne geçen 99 yıllık sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına, millet egemenliği adına çalışmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Karamustafa da mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin, geleceğin teminatı çocuklara verdiği büyük önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Karamustafa, "Atatürk'ün çocuklara duyduğu sarsılmaz güven ve sevginin bir ifadesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha yaşanabilir dünya temennisiyle tüm çocuklara mutluluk getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.