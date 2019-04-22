23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında 99 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Millet iradesinin şekillendiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temellerinin atıldığını ve milli iradenin hayat bulduğunu anımsattı.

23 Nisan'da Türk milletinin işgallere, bölünmeye karşı bütün imkanlarını seferber edip dünyaya varlığını bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararların alındığı, yüce meclisimizin kuruluşu olan bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza armağan ederek gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bizlerin de tüm gayesi, çocuklarımızın daha iyi hayat standartlarında, daha sağlıklı ve iyi eğitim imkanlarıyla geleceğe daha umutlu bakmalarına destek olmaktır. Çocuklarımıza düşen görev ise milli ve manevi değerleri ile tarihine ve köklerine sıkı sıkıya bağlı, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."