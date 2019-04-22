23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı mesajında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile açılan meclisimizin, kurulduğu andan bugüne kadar geçen 99 yıllık süre içerisinde devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olduğunu ifade eden kalaycı, şunları kaydetti:

"Meclisimizin kurulmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayram Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu itibarla yarının büyüklerinin, vatan ve millet sevgisi doğrultusunda iyi yetişmeleri, sorumlu ve duyarlı birer vatandaş olabilmeleri için gereken tüm çabanın gösterilmesi milli bir görev olarak değerlendirilmelidir. Bu vesileyle çocuklarımızın bu anlamlı ve önemli bayramını kutluyor, geleceğin müreffeh Türkiye'sine katkıda bulunacakları inancıyla üstün başarılar diliyor, bu mukaddes vatanı ve aziz Meclis'i emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."