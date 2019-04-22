23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında 23 Nisan'ın, milli egemenliğin bir göstergesi olmasının yanı sıra çocuklar için de bir bayram günü olduğunu belirtti.

Akgül, şunları kaydetti:

"Bir devletin başı ne kadar dik, dünya milletlerine karşı duruşu ne kadar onurlu ise o milletin çocukları da o kadar özgüvenli, o kadar vatansever ve devleti için o kadar fedakar olacaktır. Milletimiz, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesine sahip çıkarak çocuklarına güzel bir ülke bırakmak için elinden gelen gayreti göstermekte; onların masumiyetlerinin, temiz kalplerinin ve güzel bir yaşama layık olmalarının verdiği güç ve inançla yarınlarını sağlam temeller ve milli hassasiyetler üzerine inşa etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümü nedeniyle, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin kahraman mensuplarını, tüm şehit ve gazilerimiz ile onların fedakar çocuklarını saygı, şükran ve minnetle anıyor; tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."