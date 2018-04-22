23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Meclisimiz bugün de inanç, azim ve kararlılığından taviz vermeden demokrasinin, milli bağımsızlığın, devletin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, aydınlık yarınların sarsılmaz güvencesi olmuştur." dedi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ve Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Gök, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu kaydetti.

TBMM'nin 98 yıl önce bugün açılarak, milli mücadeleyi başarıya ulaştırdığını ve milletin başının eğdirilemeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini belirten Gök, "Meclisimiz bugün de inanç, azim ve kararlılığından taviz vermeden demokrasinin, milli bağımsızlığın, devletin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, aydınlık yarınların sarsılmaz güvencesi olmuştur. Bu güvencenin korunması ve güçlendirilmesi Türk milletinin hürriyet ve istiklaline olan sadakat ve inancının bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, geleceğin yapı taşları çocukların dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendirilmesi ve yarınların güçlü Türkiyesi'nin inşasında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Bu önemli gün vesilesiyle üstlendiği ağır sorumluluğu, onurlu ve şerefli görevi 98 yıldır layıkıyla yerine getirmenin, milletimizin güvenine mazhar olmanın kıvancı içinde olan demokrasimizin mabedi, milli iradenin tecelligahı, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunu temsil eden yegane çatısı TBMM'nin 98. yılını ve başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, birinci Meclisin kurucu üyeleri ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

- "Egemenlik yetkisi devredilemez"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, ulus egemenliği ilkesine duyulan sarsılmaz inanç ve bağlılıkla kutladıklarını bildirdi.

Bacaksız, "TBMM'nin açılması, ulus egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde atılan en büyük adımdır. Ulusal egemenlik anlayışı sayesinde tüm yurttaşlar eşit haklara sahip olmuşlardır. Egemenliğin kişilere ya da sınıflara değil, Türk ulusuna ait olduğu gerekçesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenlik yetkisini ulusumuz adına kullanmakla yükümlüdür. Bu yetki hiç kimseye devredilemez." ifadelerini kullandı

Genel Sağlık-İş olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırının karşısında kararlıkla duracaklarını belirten Bacaksız, şunları kaydetti:

"Bu inanç ve mücadele azmi ile Genel Sağlık-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."