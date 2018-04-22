23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Türk milleti kendi yazgısını belirleme hakkını elde etmek için mücadele ederken bu Meclis, Milli Mücadele’nin karargahı olmuştur. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturuyla kuruluşunun 98. yıl dönümünü idrak ettiğini hatırlatan Topaca, 23 Nisan'ın, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edilmesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve güçlü liderliği olduğunu kaydetti. Topaca, "Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan bugünün çocukları, bu bayramı dünyanın bütün çocuklarıyla birlikte kutlayarak huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünün çocukları olarak çocuk bayramının heyecanını paylaştıklarını ifade eden Vali Topaca, mesajında şunları kaydetti;

"İnanıyorum ki sizler istikbalde sadece kendi milletimizi yüceltmekle kalmayacak tüm insanlığın derdiyle dertlenip dünyaya düzen veren eller olacaksınız.Temsil ettiği bütün değerleriyle 23 Nisan 1920’deki ruh, siz çocuklarımızın sahipliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Bu inançla yeryüzünde her gün yüzlerce çocuğun, zalim yetişkinlerin ihtirasları yüzünden en acı şekilde can verdiği dünyayı, Türk çocuklarının taşıdığı barış meşalesinin bir kez daha aydınlatmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis üyelerini, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. "