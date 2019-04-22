23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kaymakamlık koltuğuna temsili olarak ilkokul öğrencileri oturdu.

Halil İbrahim Çifci İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Eylül Ekinci, Haktan Özen ve Doğanay Kökgül ile Mehmet Akif İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yusuf Talha Karapınar, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler, sırasıyla temsili olarak Sayın'dan makamını devraldı.

Öğrenciler ilçede yapılmasını istedikleri bazı konuları ise ilgili kurum müdürlerine telefonla iletti.

Kaymakam Sayın, öğrencilerin bayramlarını tebrik ederek, "Geçmişe göre günümüzde meslek tercihlerinde çocuklarımızın daha fazla görevleri yapmak istediklerini ifade etmeleri, mesleklerle ilgili bilgilerinin arttığını göstermektedir. Çocuklarımıza gelecekte makamlarımızı gönül rahatlığı ile teslim edebileceğimizin ışığını görmekteyiz." dedi.

Sayın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.