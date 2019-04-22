23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü ile 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bu özel günün, ülke, il ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, milletimizin yeniden şahlanışının timsalidir. Bu özel günün çocuklarımıza armağan edilmesi ülkemizin emin ellerde olacağının bir göstergesidir. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimizdir. Bizlerin yerini alacak olan çocuklarımız kentleri, ülkeleri, dünyayı yönetecekler. Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanabilir bir dünyayı, bugünün çocukları kuracaktır. Bizlerden aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklarına inancım tamdır."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da çocukların bu bayramı çok daha güzel yaşamaları için "23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenleyeceklerini belirtti.

Şenliğin 23 Nisan salı günü saat 13.00’te, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda yapılacağını belirten Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştireceği şenlikte çocuklarımız için farklı eğlence alanları ve ikramlar olacak. Tüm çocuklarımızı bayramı en güzel şekilde yaşamak için şenliğimize davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise dünyada bir benzeri dahi olmayan çocuk bayramını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM kurulduğu gün çocuklara bayram olarak armağan ettiğini ifade etti.

Bunun da geleceğin teminatı çocuklara çok önemli görev ve misyon yüklediğini kaydeden Çopuroğlu, "Çocuklarımız için çalışmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak en önemli unsur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da egemenliğin, şahısların, zümrelerin, sınıfların uhdesinden alınarak büyük Türk milletinin iradesine verildiği bu tarihi günün, aynı zamanda Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanacak muhteşem zaferin müjdelendiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tok, henüz devletini kurmadan, Meclisini açacak kadar milletinin kudretine inanmış büyük dava adamlarının bu kutlu hareketi, aynı zamanda kendi azim ve kararları ile geleceğini kurtarmak isteyen Türk milletinin tarihe karşı muhteşem bir meydan okuması olduğunu ifade etti.

















