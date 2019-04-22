23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu ifade etti.

23 Nisan'ın, Türk ulusunun geleceğine yön verdiği bir tarih olduğuna dikkat çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Yüce Meclisin açılışının 99. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığımız bugün, Atatürk’ün milletimize yol göstererek, bağımsızlık ve müreffeh bir toplum olma yolunda planlı adımlarla bizlere aydınlık ve mutlu yarınlar armağan ettiği bir gündür. Çocuklarımızın, ulusal bağımsızlığımızın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, Millet Meclisinin açıldığı büyük günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Sevgili çocuklar, sizler de bu güvene layık olmalı, gelişen teknolojilere ve bilime açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen bireyler olmalısınız. Ancak bu şekilde yüce Türk milletinin nice fedakarlıklar, nice destanlar yazarak elde ettiği bağımsız Türkiye Cumhuriyetini koruyup, güçlendirebilirsiniz. Ulusal bağımsızlık kararının alınarak Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, Sivas Kongresinin yapıldığı bir kentin evlatları olarak, sizlere büyük sorumluluk ve görev düşmektedir."