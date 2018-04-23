23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'da, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunduktan sonra kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Burada çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve sunduğu çeşitli etkinlikler izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Ardından okullarda düzenlenen 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Karaman

Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu. Kutlamalar, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda devam etti. Burada, Vali Fahri Meral, Garnizon Komutanı Per. Albay Yurdakul Kazım Türkmen ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrenciler, folklor ve halk oyunları gösterileri sahneledi.

Öte yandan şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda tören düzenlendi. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 23 Nisan 1920'nin tarihe not düşüldüğünü söyledi.

Konuşmanın ardından, kentteki çeşitli okullarca hazırlanan halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu. Ayrıca törende, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.