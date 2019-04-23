23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun, Amasya, Sinop, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Tokat'ta törenlerle kutlandı.

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu topraklardan doğarak dünyaya yayıldığına işaret eden Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurmayları, 23 Nisan 1920'de milletimize, devleti yönetme gücünü ve görevini teslim etmiştir. Bizlere düşen görev, çocuklara emanet edilen değerleri ve emanet edilen değerlerin büyüklüğünü anlatarak atalarımızın emanetlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu göstermek, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıralarını en güzel biçimde yad etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Halk oyunları gösterileri ve sokak dansı yapan öğrenciler, program sonunda Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti.

Törene Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla son buldu.

- Sinop

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende Vali Köksal Şakalar ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, öğrenciler tarafından sunulan gösterilerin ardından sona erdi.

- Çankırı

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Öztürk, Dr. Refik Saydam İlkokulu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin ulusal iradenin en açık şekilde belirlenerek Türk ulusunun kendini yönetme yetkisini eline aldığı gün olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.



Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile kurum müdürleri ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu



Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler, daha sonra İsfendiyarbey İlkokulu'nda düzenlenen gösterilerle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları, jimnastik ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Programlara Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Çorum

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda, 19 Mayıs İlkokulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Programda, yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrenciler tarafından halk oyunu ve dans gösterileri yapıldı.



Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Başsavcı Fatih Ağca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından çelenk sunulmasının ardından tören, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, anaokulu öğrencilerinin sunduğu bando gösterisi ilgiyle izlendi.

Daha sonra öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.



Programa Vali Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







