23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan, Karakeçili ve Keskin ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yahşihan'daki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Taşkın tarafından Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Yenişehir Stadyumu'nda devam eden törene, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli halk oyunları ve spor oyunları sergilendi.

Öte yandan kutlamalar kapsamında Namık Kemal İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Rena Yeşilyurt, belediye başkanının makamına oturdu.

- Karakeçili

Karakeçili ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili Şehir Satadyumu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.



Törene, Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Keskin

Cumhuriyet Meydanı'ındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kaymakam Muammer Köken, tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından tören sona erdi.