23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Bursa'da, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger tarafından Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Alanı'ndaki kutlama programına geçildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Dülger, bu bayramın Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edildiğini belirterek, "İnanıyoruz ki kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklarımız sevgi, dostluk bağlarını geliştirerek tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Şiirlerin okunması, yabancı uyruklu öğrencilerin oratoryosu ve halk oyunu gösterileriyle tamamlanan törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kutlamalar, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sürdü.

Törene, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenler, Atatürk Parkı'nda devam etti.

Tören alanına Vali Ersin Yazıcı tarafından gönderilen 1978 model araçtan inen ve valilik makamını sembolik olarak devralan Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Dilek Erkurt ve Bilal Peltek, halkı selamladı.

Vali Yazıcı'ya iki çocuk tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Karabacak tarafından yapıldı.

Karabacak, 23 Nisan 1920 tarihinin millet ve vatan için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Atatürk'ün çocuklara değer veren bir lider olduğunu kaydetti.

Kutlamalar, öğrencilerin şiirler okuması, okul gruplarının gösterileri ve resmigeçit töreniyle tamamlandı.

Törende, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, diğer protokol üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Manyas ilçesinde spor salonunda gerçekleştirilen törende ise Çin, Kırgızistan ve Bulgaristan'dan gelen öğrenci gurupları ülkelerinin halk danslarından örnekler sundu.

- Çanakkale

Çanakkale'deki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Törene, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan ve İl Başkanı İsmet Güneşhan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, yanındaki öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.



Kutlamalar kapsamında Kordonboyu ve Halk Bahçesi'nde de etkinlikler yapıldı.

- Kütahya

Kütahya'daki Zafer Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Dumlupınar Spor Salonu'ndaki törene geçildi.

Törende Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, öğrencilerin bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Paşa halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözleriyle dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlamalar, halk oyunları ekipleri ve sporcu gruplarının gösterileriyle sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Türk milletinin, çocuklarına bayram hediye eden tek millet olduğunu söyledi.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu, jimnastik gösterisi yaptı.

Törene, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova'da ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, törende yaptığı konuşmada, "23 Nisan, milletimizin canı ve kanı pahasına verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin taçlandırıldığı gurur gündür." ifadesini kullandı.

Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Törende, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar ve öğrenciler hazır bulundu.

