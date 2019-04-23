23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Şarkışla, ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Zara ilçesindeki kutlamalar Hükümet Konağı tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu Spor Salonu'nda devam etti.

Atatürk Anaokulu ve Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösterilerin sunulduğu programda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, öğrenciler tarafından oluşturulan koro çocuk şarkılarını seslendirdi.

Programın sonunda ilçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Törene, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki kutlamalar ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokul Müdürü Hikmet Özmen yaptı. Özmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin, duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.



Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Sema Erdoğan nezaretinde hazırladıkları "Picasso face" isimli resim sergisinin gezilmesinin ardından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Çocuklar Gülsün Diye Sürmeli Osanmaz Anaokulu’nun ortaklaşa hazırladıkları gösteriler sunuldu.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

